Vince 10 mila euro palleggiando con la carta igienica e li dona all’ospedale di Crotone

Diecimila euro per l’ospedale San Giovanni di Dio di Crotone. Sono quelli che Regina, nota industria di prodotti per la casa, donerà al nosocomio calabrese grazie a Francesco Rizzo, 44enne di Genova ma con origini crotonesi, che ha vinto l’originale contest promosso dall’azienda che prevedeva una gara tra chi palleggiava con rotoli di carta igienica. Regina, come avevamo scritto nelle scorse settimane (qui l’articolo) metteva a disposizione un montepremi di 40 mila euro diviso tra chi faceva il maggior numero di palleggi ed i protagonisti dei tre video più votati.

Guarda il video di Francesco Rizzo

Francesco Rizzo grazie alle sue abilità ha eseguito 221 palleggi con un rotolo di carta igienica nei due minuti concessi dalla gara che gli hanno permesso di conquistare incontrastato la vetta. Rizzo, che svolge servizio di vigilanza in musei e parchi, abita a Genova ma ha mamma e papà di Crucoli, località della provincia di Crotone dove torna ogni estate. “Una parte di me è calabrese. Io torno ogni estate in Calabria e conosco bene la situazione sanitaria anche per averla vista per problemi di salute dei miei nonni. Ho pensato che potesse essere il dono giusto per aiutare nell’emergenza causata dal coronavirus la terra dei miei genitori che è la mia terra”.

Rizzo, ha vinto strapazzando la concorrenza: il secondo classificato ha appena 122 palleggi. “Quella dei palleggi – spiega – è una passione che coltivo da bambino: quando vedo qualcosa di rotondo non posso fare a meno di iniziare a palleggiare. Per questo risultato mi sono allenato con la carta igienica per qualche giorno. Dopo il video che ho inviato sono riuscito a fare anche meglio”.