Voce incontra Eni: “Il progetto di bonifica verrà modificato”

CROTONE – Si è svolta questa mattina, mercoledì 28 aprile, la prima riunione tra Eni Rewind ed il sindaco Vincenzo Voce. All’incontro erano presenti anche il vicesindaco Rossella Parise, gli assessori Sandro Cretella e Antoio Scandale, il segretario generale Matteo Sperandeo, dirigenti e funzionari del settore ambiente i consiglieri comunali Antonio Manica e Nicola Corigliano, in video conferenza l’ingegnere Francesco Misuraca, direttore delle attività ambientali Eni Rewind, Enrica Barbaresi, responsabile relazioni istituzionali, ed in presenza Carlo Montella, program manager Calabria e Sicilia.

L’argomento principale è stato il Pob fase 2 della bonifica dell’ex sito industriale, che il sindaco Voce intende rimodulare, confermando le tesi da lui sostenute ancora prima di diventare primo cittadino. “Il progetto attuale – ha detto – non garantisce una reale bonifica. Sono molto soddisfatto perchè oggi abbiamo individuato un modo per intraprendere un percorso di collaborazione, per il quale dobbiamo rivedere il progetto di bonifica, che attualmente lascia una vasta area di Pertusola non trattata. Quelle aree vano restituite alla collettività e non considerate delle tombe, come prevede ora il progetto. Ho trovato molta disponibilità da parte di Eni”.

Il sindaco, inoltre, ha comunicato di aver sollecitato il governo per la nomina di un commissario straordinario per la bonifica, la cui nomina si attende da tre anni.

“Oggi – ha detto Misuraca – abbiamo avviato una interlocuzione costruttiva ed aperta, che entra nel merito dei temi tecnici di questo progetto. La nostra idea è quella di fare un progetto che sia il meglio che si possa fare e che trovi pieno consenso nelle aspettative del territorio. Sicuramente è un progetto complesso e ci possono essere aree di approfondimento e di miglioramento. Siamo disponibili a collaborare con la struttura tecnica del Comune”.