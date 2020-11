Zuccatelli quello che ‘le mascherine non servono a un c…’ è il nuovo commissario della sanità in Calabria

E’ Giuseppe Zuccatelli il nome indicato in Consiglio dei ministri per il ruolo di nuovo commissario per la Sanità in Calabria. Lo si apprende da fonti di governo a Cdm appena concluso. Ancora una scelta politica da parte del governo che, dopo Scura (inviato d (Renzi) e Cotticceli (Conte 1) manda in Calabria un altro personaggio che sembra già molto discutibile visto i video che circolano sulla rete nei quali sostiene che per il virus “le mascherine non servono a un cazzo”.

La nomina è del ministro della salute Speranza, lo stesso che doveva vigilare su Cotticelli (nominato dalla grillina Giulia Grillo) e su quello che andava fatto per il Covid e che invece ha preferito dichiarare la zona rossa in Calabria. Una nomina evidentemente per scelte politiche più che per meriti Zuccatelli – fedelissimo di Bersani – è stato candidato alla Camera nel 2018 per Leu, il partito del ministro Speranza.

Una nomina-beffa per i calabresi dopo quello che è accaduto in questi giorni che ha mostrato come ai governi che si sono succeduti negli ultimi 15 anni non interessi nulla della salute dei calabresi perché l’emigrazione sanitaria di questa regione deve mantenere quella del Nord Italia.

Zuccatelli, che è anche in quarantena perché positivo al covid ha tentato di giustificare quella sua uscita – che risale alla prima fase della pandemia – in una dichiarazione: “Le mascherine sono parte della fondamentale strategia di contrasto al Covid 19. Quindi, invito tutti ad utilizzarle, così come a rispettare il distanziamento fisico. Nella prima fase dell’epidemia – aggiunge Zuccatelli – la comunità scientifica internazionale riteneva che l’uso delle mascherine fosse da riservare ai soli contagiati e ai sanitari. L’esperienza di questi mesi, tuttavia, ci ha insegnato che si tratta di un virus per molti versi ancora sconosciuto per evoluzione e modalità di diffusione. Le conoscenze si sono consolidate nel corso dei mesi, in accordo con gli studi scientifici condotti. Le mie affermazioni errate, estrapolate impropriamente da una conversazione privata – conclude il Commissario – risalgono al primo periodo della diffusione del contagio”.

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri, di concerto con il Ministro della salute Roberto Speranza, ha deliberato la nomina di Giuseppe Zuccatelli a commissario ad acta per l’attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario della Regione Calabria. Zuccatelli è attualmente il commissario straordinario dell’Azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro e del Policlinico universitario Mater Domini, sempre nel capoluogo calabrese. 76 anni, di Cesena, è stato anche presidente dell’Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali ed è in Calabria dal dicembre dello scorso anno. E’ sempre stato nell’orbita della politica con nomine di sub commissario per Abruzzo e Campania; è stato dirigente del gabinetto del presidente della giunta della Regione Marche, direttore dell’Usl di Cesena. E’ stato anche commissario dell’Asp di Cosenza. Nel curriculum vite non è riportata alcun tipo di laurea ma è indicato che è stato professore a contratto nel corso di Igiene e Medicina Preventiva all’Università di Ferrara. E’ stato consigliere comunale nelle liste del PD nel comune di Cesena nel 2014.

“Il Commissario – viene spiegato in un comunicato del governo – è incaricato di relazionare, con cadenza semestrale, al presidente del Consiglio dei ministri e ai ministri affiancanti in merito all’attività svolta, ferme restando le verifiche trimestrali e annuali previste dalla normativa vigente”.