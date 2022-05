Statale 106, sabato 28 gennaio Fabio Pugliese presenta il libro "Ecco chi è Stato!"

Sabato 28 maggio, alle ore 17.30, in Via Botteghelle 17 (presso Arcuri Auto) avrà luogo la presentazione del libro Ecco chi è Stato!, scritto da Fabio Pugliese, già presidente e fondatore dell’associazione “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106”.

L’iniziativa è organizzata dall'omonima associazione di volontariato in collaborazione con la Fondazione “Santa Critelli” ed al Comitato per la provincia della Magna Graecia, "in una comunità ed in una provincia fortemente segnata da molte perdite dovute alla famigerata e tristemente nota strada della morte" ricorda l'organizzazione.

Introduce Antonio Arcuri (presidente della Fondazione Onlus "Santa Critelli"), modera l’iniziativa Giuseppe Pipita (direttore de “Il Crotonese”). Dopo i saluti di Leonardo Caligiuri (presidente di "Basta Vittime Sulla Strada Statale 106"), intervengono Domenico Mazza (Comitato per la provincia della Magna Graecia) e Gianluca Facente (scrittore). Presente l’autore del libro.