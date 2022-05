Statale 106, il ministro illustra l'allegato Infrastrutture al Def e conferma: opera prioritaria

ROMA - Tra le nuove opere prioritarie, particolare importanza hanno quelle destinate al Mezzogiorno, come la tratta ferroviaria ad Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria, che oltre ai primi fondi nazionali vede un finanziamento ingente con il Pnrr e il Piano complementare e, sul fronte delle infrastrutture stradali, il miglioramento e il potenziamento della statale 106 Jonica, da Reggio Calabria a Taranto (491 Km), per la quale si ritiene necessario un programma di interventi strutturali e di messa in sicurezza per un importo complessivo di 3 miliardi di euro. E' quanto emerge dall'allegato Infrastrutture al Def, illustrato oggi dal ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini.