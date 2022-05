Concerto al murales, un successo ma non sia solo un evento spot

CROTONE - E' stata una festa del popolo di Rino, ma anche una festa della città che dimostra quanto sia importante puntare sulla cultura e l'arte per poter riprendere la retta via ed evitare distorsioni che ancora oggi causano atti di inciviltà ed imprudenza da cui magari poi scoppiano incendi.

Tralasciando la polemica intorno alle fiamme appiccate sulle colline di Parco Pignera, il concerto per inaugurare il murale ai 300 alloggi realizzato dallo street artist internazionale Jorit che ritrae Rino Gaetano è stato un successo. La Rino Gaetano Band, che tra i componenti ha Alessandro Gaetano, nipote del compianto cantautore, ha fatto ballare ed emozionare la piazza riproponendo i grandi successi di Rino. Lo ha fatto usando come scenografia proprio il murale dipinto da Jorit.

La Rino Gaetano Band - Alessandro Gaetano, Ivan Almadori, Marco Rovinelli, Alberto Lombardi, Michele Amadori e Fabio Fraschini - riesce a far rivivere lo spirito di Rino Gaetano proponendo i suoi successi anche in chiave più moderna. La piazza ha gradito cantando a squarciagola brani come Gianna, Nuntereggae più, A Mano a mano (brano di Cocciante che venne rivisitato da Rino), Berta Filava e naturalmente gran finale con 'Ma il cielo è sempre più blu'. E' mancato solo il brano 'A me ad esempio piace il Sud' una cui frase ('se mai qualcuno capirà sarà senz'altro un altro come me') è dipinta proprio sotto il murale.

Bene il concerto, benissimo la Rino Gaetano Band, super bene Jorit e la gente in piazza. Ottima l'iniziativa dell'Amministrazione comunale a cui tocca però continuare a investire - culturalmente, socialmente ma anche praticamente - sulla cura della città alla quale non bastano eventi spot per recuperare il degrado nel quale è decaduta ad ogni livello.