Crotone, incontro Comune-Aterp per riqualificazione alloggi popolari

CROTONE - Riqualificare il patrimonio edilizio dell'Aterp nella città di Crotone con il superbonus 110%. Questo lo scopo dell'incontro avuto dal sindaco Vincenzo Voce e dall’assessore all’urbanistica Luca Bossi, che - insieme con la dirigente del settore Clara Caroli - hanno incontrato il commissario regionale Aterp, Paolo Petrolo, e il referente Aterp della provincia di Crotone, Nicola Santilli.

Voce ha avanzato la richiesta ai dirigenti Aterp per l’avvio delle procedure previste dal decreto Rilancio per la riqualificazione degli alloggi di proprietà Aterp attraverso il bonus 110%. Per questo, si legge in una nota del Comune di Crotone, "si partirà con una ricognizione di tutti i beni e l’individuazione degli edifici su cui intervenire in via prioritaria nei quartieri dove sono presenti alloggi Aterp, quali ad esempio Fondo Gesù, Tufolo, Lampanaro, 300 alloggi e altre zone, per poi avviare i progetti e le richieste di intervento".

Tra gli specifici interventi, quelli finalizzati all’efficienza energetica e al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici, l’installazione di impianti fotovoltaici e l’eliminazione delle barriere architettoniche. "Un ulteriore fondamentale passo - scrivono dal Palazzo municipale - che l’Amministrazione sta portando avanti in un percorso di piena riqualificazione dei quartieri periferici, con l’obiettivo di renderli non più aree isolate ma strettamente connesse, anche funzionalmente, al centro cittadino".

“Seguiremo con attenzione tutte le fasi dell’Iter per un progetto tanto ambizioso quanto realistico per il nostro territorio e le nostre periferie” ha affermato il sindaco Voce