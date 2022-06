Dal 17 al 19 agosto a Crotone il Calabria Movie International Short Film Festival

C’è tempo fino al 30 giugno per partecipare alla terza edizione di Calabria Movie International Short Film Festival, manifestazione dedicata al meglio della cinematografia breve con cortometraggi provenienti da tutto il mondo in programma dal 17 al 19 agosto a Crotone, sulla costa ionica calabrese.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Crotone con il sostegno della Calabria Film Commission, ha come obiettivo quello di far convergere gli autori e i rappresentanti del cinema calabrese in un festival di identità regionale che accenda una luce sul cinema del territorio, pur mantenendo curiosità e interesse per il panorama internazionale. La rassegna - dallo spirito giovane e indipendente, mira a promuovere un cinema inedito e di qualità ed è ideata da tre giovani professionisti del cinema calabrese, tutti under 30: Matteo Russo; Luisa Gigliotti e Antonio Buscema.

Il festival proporrà tre serate di proiezioni nella suggestiva Villa Comunale (discesa Fosso, 15) con eventi collaterali quali mostre, talk con artisti e masterclass diffusi per la città. “Siamo impazienti di realizzare questa nuova edizione, che sarà ricca di novità” – dichiarano dall’organizzazione. “I primi due anni sono stati una prova ardua, dettata anche dal periodo pandemico, ma ora siamo pronti per donare alla città tre giornate ricche di eventi, ospiti e soprattutto tanto cinema internazionale. Per questa nuova edizione stiamo puntando molto sugli eventi collaterali, sugli ospiti che coloreranno le serate e sulla giuria. Ovviamente i veri protagonisti del festival saranno i cortometraggi in concorso, sempre di altissima qualità. Speriamo di coinvolgere un pubblico vario, dai giovani agli adulti, dai cinefili a chi si accosta al mondo del cinema da poco ma con grande curiosità ed entusiasmo. Un modo per imparare, educare e avvicinare anche i meno esperti e più piccoli al mondo del cinema e della cultura”.

L’iniziativa ha inoltre lanciato la call per la Giuria Giovani, a cui si potrà partecipare se si hanno tra i 18 e i 25 anni di età e si è residenti in Calabria. Per partecipare si dovrà inviare a una mail a calabriamovie@calabriamovie.it specificando i dati personali e il comune di residenza. Scadenza 30 giugno. L’iniziativa è prodotta dall’associazione Calabria Movie Short Film Festival con il patrocinio del Comune di Crotone e il sostegno di Calabria Film Commission. Main sponsor: Marino Bus e Perry Digital. Info e iscrizioni: www.calabriamovie.it