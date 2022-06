Due defibrillatori a 'Insieme per te', presidente e vice formati da istruttori Simeup

L'associazione “Insieme per TE”, organizzazione di volontariato a favore dei bambini affetti da gravi disturbi di apprendimento, da patologie psiche-fisiche importanti e affetti da patologie genetiche che aumentano il rischio di morte cardiaca improvvisa, è stata dotata di due defibrillatori semiautomatici, indispensabili per agire immediatamente in caso di necessità.

Il 22 giugno si è svolto il corso per l’uso curato dal Medical Training Center Simeup Crotone. Gli istruttori nazionali hanno formato, con un corso Blsd gratuito di sei ore, la presidente dell'associazione, Nadia Maugeri e la vice Rebecca Riillo, che hanno ricevuto alla fine l'attestato e il badge divenendo così operatori Blsd riconosciuti sul territorio nazionale.

L'importanza del defibrillatore in un'associazione che si occupa di patologie pediatriche è fondamentale poiché, in alcuni casi, soprattutto nei bambini piccoli, non è possibile impiantare un defibrillatore sottocute; è quindi indispensabile avere sottomano un defibrillatore portatile e personale formato per intervenire in maniera tempestiva.

La dott.ssa Anna Maria Sulla, la dott.ssa Teresa Rita Dolceamore e gli istruttori nazionali Simeup Crotone hanno consegnato all’organizzazione di volontariato la targa di struttura cardioprotetta. I defibrillatori sono stati attivati e verranno inseriti nel registro nazionale segnalandone la presenza sul territorio in caso di necessità. “Hanno cominciato il loro percorso di salvavita" scrive la segreteria organizzativa del Simeup Crotone.