Incendio di sterpaglie si propaga in piazzale ditta produzione erba sintetica

CROTONE - Le fiamme di un incendio di sterpaglie hanno messo in pericolo un'azienda che produce erba sintetica per campi di gioco in località Passovecchio. Diverse squadre dei vigili del fuoco del comando di Crotone sono impegnate a spegnere il fuoco causato da un incendio di vegetazione sviluppatosi in prossimità di una ditta di produzione di erba sintetica per campi da gioco e giardini.