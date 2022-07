Fucile e munizioni nascoste nella stanza da letto della zia: arrestato un uomo di Crucoli

CRUCOLI - Un uomo di Crucoli, G.D. di 58 anni, è stato arrestato dai Carabinieri della locale stazione perché trovato in possesso di armi e munizioni detenute illegalmente.

In particolare i militari, in seguito ad un controllo presso l’abitazione dell’uomo e in un altro appartamento di proprietà di una zia di cui aveva la piena, hanno trovato in quest’ultimo, abilmente occultato sotto il materasso della camera da letto un fucile automatico marca “Benelli”, calibro 20, con la matricola abrasa, munito di serbatoio. In un armadietto della stanza c’erano 19 proiettili del medesimo calibro.