Dopo 25 anni si dividono le strade tra l'Fc Crotone e Galardo

Antonio Galardo si è dimesso da responsabile dello scouting dell'Fc Crotone. Ne dà notizia la società che parla di "una decisione sorprendente, vista la grande stima e la fiducia incondizionata che il club ha da sempre riposto in lui affindandogli ruoli importanti, ma la società non può che augurare ad Antonio un grosso in bocca al lupo per i suoi progetti futuri, visto quanto dato ai colori rossoblù in questi anni prima sul campo – da capitano – e successivamente dietro la scrivania".

Qualcosa evidentemente si è rotto tra lo storico Capitano, che nel recente passato dopo aver appeso le scarpe al chiodo era stato club manager e direttore tecnico del settore giovanile e nell’ultima stagione è anche stato al fianco della prima squadra, a supporto dell’allenatore e dello staff tecnico.

Lo si capisce anche dalle parole che lo stesso Galardo ha scritto in una lettera in cui annuncia di aver lasciato il Crotone: "È un momento difficile per me, un passaggio cruciale della mia carriera e volevo condividerlo con voi. A volte per il bene di tutti è meglio defilarsi, lasciare spazio, sicuro che non si tratti di un addio, non so se si tratta di un arrivederci, ma se il Crotone in futuro avrà bisogno di nuovo di me non potrò esimermi dal dare una mano. Oggi a malincuore, constatato che non ci sono i presupposti per continuare questa splendida storia d’amore, è preferibile prendersi una pausa di riflessione per non farsi del male e sciupare quanto di bello vissuto insieme".

Galardo, nella lettera che si può leggere in modo integrale sull'edizione de il Crotonese in edicola da martedì 5 luglio, fa un appello ai tifosi a sostenere la società e la squadra in serie C: "Oggi il Crotone non ha bisogno del mio contributo, ma non può prescindere dall’affetto del pubblico, dal vostro sostegno incondizionato, per aiutare la squadra a ritornare immediatamente nella categoria che le compete. L’ultima partita in C ero protagonista in campo, la prossima sarò sugli spalti come voi a sostenere la squadra da tifoso".