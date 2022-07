Giancotti lascia le Pari opportunità: mi dimetto per rimuovere ostacoli alla partecipazione

CROTONE - La consigliera comunale Carmen Giancotti si è dimessa, non senza una nota polemica, dalla presidenza della commissione delle pari opportunità. Le dimissioni sono datate 30 giugno, ma solo giovedì 7 luglio la consigliera ha spiegato il motivo della sua decisione.

"Mi dimetto - scrive - perché penso che questa decisione possa permettere di rimuovere ostacoli alla partecipazione più consapevole dei principi, di altissimo profilo, a cui tutte noi siamo chiamate! Ne avrò di certo di meno io, di conseguenza ne avranno di meno le mie colleghe tutte. Avrò ulteriormente meno ostacoli e più tempo per dedicare tutto l' entusiasmo nel contribuire a tutti i lavori del Consiglio Comunale così come rimarrò a completa disposizione della Presidente alle pari opportunità che mi succederà. Così come sarò felice nell’aver concesso ad una collega l'opportunità di poter compiere passi in avanti verso consapevolezze e responsabilità, tanto sarò felice di continuare a far alzare voce e dignità alle ancora mille necessarie battaglie di parità; sarò sempre dalla parte di chi voce e parità non ne può nemmeno chiedere".