Crucoli Torretta, memorial per Giacomo Capalbo: sport e solidarietà

CRUCOLI TORRETTA - Un torneo di calcio a 5 per ricordare un giovane di Torretta scomparso a causa di un incidente stradale e per acquistare supporti tecologici per le scuole del comune.

In questo modo la famiglia Capalbo intende onorare la memoria di Giacomo Capalbo, deceduto a 36 anni il 14 giugno del 2020 sulla SS 106 sulla quale viaggiava in moto. A poco più di 2 anni di distanza da quel tragico giorno la famiglia ha deciso di dedicare un giorno in sua memoria di Giacomo organizzando una festa di sport. Nasce così il primo 'Memorial Giacomo Capalbo' che si terrà il 16 agosto presso gli impianti sportivi Borgese. Una giornata all'insegna dell'amicizia, dello sport sano, ricordando quel ragazzo che ci ha lasciato troppo presto. L'iscrizione della squadra ha una quota di 80€ ed il giorno dell'evento verranno accettate offerte. Tutto il ricavato - specifica la famiglia - verrà donato agli istituti scolatici del comune di Crucoli per l'acquisto di materiale tecnologico necessario allo svolgimento delle lezioni. Le iscrizioni vanno fatte entro il 20 luglio. Per informazioni contattare il 3486606198