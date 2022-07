Beach Volley, a Cirò Marina quattro giorni di grande spettacolo con il 'Pro Tour'

Cirò Marina – Parte il mondiale di Beach Volley presso la Beach Arena di Via Torrenova. Da oggi, 14 luglio e fino al 17, si ritroveranno sul campo i migliori atleti di beach volley che daranno sicuro spettacolo. Dopo la straordinaria prima parte del luglio in sport, che ha visto le migliori squadre di Beach Soccer partecipare per l’assegnazione dei punti utili alla fase finale del campionato Italiano e la prima finale assoluta della coppa Italia femminile, che è stata aggiudicata all’Accademy di Terracina, domani prenderà il via, come abbiamo detto, una tappa del campionato Mondiale di Beach Volley. Sarà sicuramente uno spettacolo tutto da godere. Pronta la macchina organizzativa che vedrà sempre in prima linea Giuseppe Caricato, collaborato da Raffaele Ferrari, Francesco Labonia per la logistica e sempre presente l’assessore allo sport, Ferdinando Alfì, supportati come sempre da tutta la giunta Comunale, Sindaco in primis, ma anche da volontari, protezione civile, staff medico ecc. Un impegno organizzativo che sicuramente permetterà di vivere quattro giorni tutti da godere, per gli appassionati, gli atleti e tecnici, che sicuramente avrà un importante ritorno anche in termini di conferme e rilancio del territorio dal punto di vista socio economico.