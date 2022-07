Siccità, Coldiretti: campi aridi per assenza di piogge e per il caldo, pericolo incendi

La situazione del clima in Italia quest'anno è preoccupante, il 2022 si classifica nel primo semestre come l’anno più caldo di sempre con una temperatura addirittura superiore di 0,76 gradi rispetto alla media storica e si registrano anche precipitazioni dimezzate lungo la Penisola con un calo del 45%. A segnalarlo è la Coldiretti in base alle elaborazioni su dati Isac Cnr.

Nelle campagne e nei boschi le alte temperature e l’assenza di precipitazioni hanno inaridito i terreni con aree sempre più esposte al divampare delle fiamme. Dall’inizio dell’anno si è già verificato più di ¼ di tutti gli incendi scoppiati nell’intero 2021 quando il Paese venne devastato da ben 659 tempeste di fuoco di dimensioni significative secondo i dati Effis.

La tendenza al surriscaldamento è evidente, il primo semestre del 2022 figura al sesto posto tra i più caldi mai registrati sul pianeta: la temperatura sulla superficie della terra e degli oceani è addirittura superiore di 0,85 gradi rispetto alla media del ventesimo secolo, come si evince dalla banca dati Noaa, il National Climatic Data Centre che registra le temperature mondiali dal 1880.