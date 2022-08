Calciomercato Crotone, dopo Bove in arrivo anche De Col e Tribuzzi

Dopo l'ufficializzazione dell'arrivo del difensore Davide Bove dall'Avellino, è pronto anche un altro doppio arrivo: si tratta di De Col e Tribuzzi.

Bove ha sottoscritto un contratto biennale, con opzione per il terzo. Campano, nato a Benevento il 7 Novembre 1998, Davide è cresciuto nel settore giovanile del Novara: dopo 3 stagioni tra i professionisti con i piemontesi è passato, nella scorsa stagione, all’Avellino dove ha disputato un’ottima annata. Centrale difensivo di grande affidamento, ha enormi doti fisiche ed è bravissimo nel gioco aereo.

Filippo De Col, difensore classe 1993 nell'ultima stagione ha giocato con il neopromosso Sud Tirol, e potrebbe diventare la chiave di scambio con Mogos, che farebbe invece il percorso inverso.

Dal Frosinone può arrivare invece il centrocampista-ala Alessio Tribuzzi, profilo di spessore che in serie C: 62 presenze nelle ultime due stagioni in Ciociaria, garantirebbe qualità ed esperienza nonostante la giovane età (classe 1998).

In uscita resta ancora da superare lo 'scoglio' Benali: il giocatore sembrava ormai diretto a Terni, ma la trattativa si è arenata e ci vorranno evidentemente ancora ulteriori ore per riprendere il filo. Oppure cambiare destinazione. E' finito in prestito all'Ancona Davide Mondonico, ceduto a titolo temporaneo, con diritto riscatto per la società marchigiana.