Sociale, al via il primo progetto degli ambiti di Crotone e Cirò Marina finanziato con il Pnrr

Al via il primo progetto finanziato con i fondi del Pnrr nell’ambito dell’inclusione sociale. Attuato dal Comune di Crotone in qualità di capofila e soggetto proponente degli Ambiti sociali di Crotone e Cirò Marina, il progetto mira all'inclusione dei disabili attraverso un progressivo percorso di autonomia del soggetto e di supporto alla famiglia per favorirne il distacco. L'intervento si basa sull’approccio Indipendent Living e prevede anche azioni di rivalutazione delle condizioni abitative, di adattamento e di dotazione domotica degli appartamenti, l'attivazione di sostegni domiciliari a distanza.

Nella sua stesura sono stati coinvolti altri soggetti, tra cui Asp, Centro per l’impiego, agenzie per il lavoro e la formazione, ministero della Giustizia, Garante per i disabili. Entro le prossime settimane, informa una nota dell'assessorato comunale alle Politiche, si procederà alla sottoscrizione di un protocollo d'intesa per la definizione della fase progettuale cosiddetta 'Lavoro' per l’attivazione dei percorsi di reinserimento sociale e lavorativo personalizzati.

“Tra settore Pnrr e Politiche sociali stiamo facendo un lavoro enorme su tante progettualità rincorrendo difficoltà e tempi strettissimi dati dal Ministero per l’attivazione degli interventi per cui siamo stati ammessi a finanziamento" dichiarano gli assessori Filly Pollinzi (politiche sociali ) e Luca Bossi (Piano nazionale ripresa e resilienza). "Presto partiremo con gli avvisi di coprogettazione e piano piano avremo nuovi e più efficienti servizi in un territorio che sta imparando a stare insieme per raggiungere obiettivi ambiziosi”.