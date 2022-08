Progetto per lavoro e famiglia, ad agosto apre la ludoteca estiva di Zia Mariù

Dopo il successo del Centro Estivo, durato dal 13 Giugno al 6 Agosto, apre i battenti un’altra novità firmata Zia Mariù: la Ludoteca Estiva. “Zia Mariù” è lo spazio educativo sito in Vico Pompei 30, adiacente al Lungomare di Crotone, che per tutto l’anno ha a cuore la felicità dei bambini e la serenità delle famiglie, affiancando anche il più vasto progetto di Housing per ragazze, donne e mamme chiamato “DaMe”. La Ludoteca estiva ha un programma meno intenso e più modulabile, ed è pensata per far vivere l’estate ai bambini le cui famiglie lavorano. Sarà una specie di baby-sitting divertente, conveniente e in compagnia, dove i piccoli potranno vivere insieme un ambiente sicuro, accompagnati da educatori e operatrici, e dove non mancheranno il mare, l’aria aperta, l’accompagnamento ai compiti delle vacanze, l’avvio alla scuola, i cartoon, le merende e il pranzo.