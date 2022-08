Cinema, Richard Gere a Catanzaro, conferenza alla Cittadella e spettacolo all'Arena del porto

Domani, venerdì 5 agosto, alle ore 12, al dodicesimo piano della Cittadella regionale di Catanzaro, si terrà una speciale conferenza stampa alla presenza di Richard Gere, ospite del Magna Graecia Film Festival. Ad accoglierlo la vice presidente della Giunta regionale, Giusi Princi, il commissario di Calabria Film Commission, Anton Giulio Grande, l'assessore regionale al Turismo, Fausto Orsomarso, il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, e l'ideatore e direttore artistico del Festival, Gianvito Casadonte.

In serata l'attesa apparizione in pubblico all'Arena del Porto di Catanzaro Lido. Il celebre attore americano, fra gli ospiti d’onore della 19ma edizione del Magna Graecia Film Festival, sarà ospite di un talk e protagonista di una masterclass aperta al pubblico. A seguire la proiezione del film 'Ufficiale e gentiluomo' a quarant'anni dalla sua uscita. Per l'occasione, Gere riceverà la Colonna d’Oro alla carriera, premio realizzato dal maestro orafo crotonese Michele Affidato.