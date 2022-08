Brucia il Sud Italia: 317 interventi dei vigili del fuoco

Mentre il Nord Italia è alle prese con il maltempo, il Centro Sud continua ad essere interessato dagli incendi di bosco e vegetazione. Sono 317 gli interventi effettuati dai Vigili del fuoco nel sud Italia dalla mezzanotte del 19 agosto, 11 le richieste di intervento dei Canadair della flotta aerea del Corpo sul territorio: in Sicilia, in provincia di Palermo nella zona di Monte Grifone, a San Giuseppe Jato, nella zona di Caccamo e a Poggio Ridente; in Abruzzo, a Molina (AQ) e ad Atri (TE); in Calabria a Curinga, in provincia di Catanzaro e a Isola di Capo Rizzuto, nel crotonese.