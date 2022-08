Cariati, medico pronto soccorso aggredito a testate e morsi

CARIATI - Prima una testata e poi un morso al naso. Così è stato aggredito nella mattinata di venerdì 19 agosto un medico dell'ospedale di Cariati al punto di primo intervento del nosocomio. L'aggressore, parente di un paziente che stava attendendo di essere ricevuto nell'ambulatorio, si è scagliato contro il medico che era appena arrivato da un altro reparto.

L'uomo ha colpito con una testata il dottore (che ha subito un lieve trauma cranico) e poi gli ha dato un morso al naso causando delle ferite lacero contuse. Sul posto, avvisati dalla stessa vittima, sono arrivati i carabinieri che a quanto pare hanno identificato l'aggressore che, però, non è stato ancora trovato in quanto non era più presente al momento dell'arrivo dei militari al 'Vittorio Cosentino'.