Videosorveglianza: la telecamera è mimetizzata, anche troppo, sotto il rampicante

CROTONE - Sotto quella grande pianta rampicante che domina piazza Pitagora c'è una delle telecamere del sistema pubblico di videosorveglianza. Qualcuno potrebbe pensare che sia un modo per mimetizzare la telecamera, ma molto probabilmente è solo mancata manutenzione. In questo modo la telecamera non serve a nulla e, nei giorni scorsi, in occasione dell'aggressione a Davide Ferrerio, abbiamo visto quanto importanti siano questi sistemi per individuare i colpevoli.

Il consigliere comunale del gruppo Consenso, Enrico Pedace, ci ha comunicato che la situazione è stata segnalata a tutti gli amministratori di Crotone compreso il sindaco Vincenzo Voce domenica scorsa: "Dopo una settimana - dice Pedace - non c'è stato alcun intervento e questo va a scapito della sicurezza".