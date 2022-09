Rubava energia elettrica per il suo bed&breakfast: arrestato un uomo di Crotone

CROTONE - Un uomo di 39 anni di Crotone, titolare di un bed&breakfast, è stato arrestato per furto di energia elettrica. A compiere l'arresto sono stati i carabinieri della Compagnia di Crotone nell'ambito di una serie di controlli svolti nei giorni scorsi che hanno portato anche a scoprire un laboratorio di estetista abusivo a Isola Capo Rizzuto.

I carabinieri, in particolare, a seguito di appositi controlli effettuati insieme ai tecnici della società fornitrice di energia elettrica, hanno scoperto che il proprietario di un bed&breakfast aveva allacciato abusivamente alla rete elettrica la sua struttura ricettiva provocando un danno stimato circa 20.000 euro. L'uomo è stato arrestato e rimesso in libertà ai sensi del'articolo 121 delle disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Penale.

Ad Isola Capo Rizzuto, invece, sono state elevate sanzioni amministrative per 1.500 euro complessivi e sequestrati amministrativamente due locali di 30 ) e 20 mq., nei quali tre donne, di età comprese tra i 33 e i 38 anni, originarie della provincia e residenti nel centro isolitano, sebbene prive delle previste autorizzazioni di legge (SCIA Comunale, e, in un caso, anche della Partita I.V.A. e dei titoli abilitativi all’esercizio della professione), stavano svolgendo le attività di parrucchiere e di estetista.

Due persone, un 50enne crotonese e un cittadino bulgaro, 32enne, residente a Cutro, sono state denunciate in stato di libertà per guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche e guida senza patente. Infine, un 21enne, originario di Rimini e residente a San Mauro Marchesato, è stato segnalato alla Prefettura come consumatore di sostanze stupefacenti. Il giovane, al quale è stata ritirata la patente di guida, è stato trovato in possesso di uno spinello.