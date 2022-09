Incendi in tutta la provincia, due canadair per spegnere fiamme vicino centrale turbogas

Un'azione combinata tra mezzi aerei, vigili del fuoco e squadre di Calabria verde ha permesso di domare nel pomeriggio del 23 settembre un incendio boschivo che minacciava la centrale turbogas in località Santa Domenica di Scandale. Decine i lanci da parte di due Canadair della flotta nazionale dei vigili del fuoco hanno permesso ai vigili del fuoco di evitare che le fiamme si propagassero fino alla centrale.

Una giornata davvero di fuoco quella vissuta nel territorio crotonese (che secondo i dati della Regione Calabria è l'unico dove sono aumentati gli incendi boschivi). Vigili del fuoco e uomini di Calabria verde sono stati impegnati su più fronti per via di vasti incendi di sterpaglie alimentati dal forte vento di tramontana che soffia da qualche giorno.

I focolai sono stati così tanti che a Crotone è intervenuta in supporto anche la squadra del distaccamento di Cirò Marina. Una delle zone più interessate dalle fiamme è stata la località Papaniciaro, dove i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza alcuni capannoni lambiti dall'incendio ancora in corso.