Calabria, tragedia in mare, sub 58enne perde la vita durante un immersione

Un uomo di 58 anni è deceduto ieri sera a seguito di un malore durante una battuta di caccia amatoriale di pesca subacquea. Teatro della tragedia lo specchio di mare antistante la stazione ferroviaria di Pizzo, in provincia di Vibo Valentia. Giorgio Ceravolo, queste le generalità della vittima, ad un certo punto non è più riemerso, circostanza che ha fatto scattare le ricerche da parte dei presenti. Nonostante la scarsità di luce, dopo qualche minuto, è stato il fratello ad individuare una sagoma in mare. Portato a riva, sono scattati i soccorsi, ma per lo sfortunato 58enne non c'è stato nulla da fare, come hanno constatato i medici del 118 giunti nel frattempo sul luogo insieme agli uomini della Capitaneria di porto. Giorgio Ceravolo era sindacalista, volontario della Protezione civile ed attivista politico.