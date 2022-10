Isola, perde al videopoker e spara ai totem all'interno del bar (VIDEO)

ISOLA CAPO RIZZUTO - Non gli hanno restituito la somma rimasta nel videopoker dove aveva appena giocato e perso e così è andato a prendere una pistola, illegalmente detenuta, ed è tornato nel bar per sparare contro i totem. Per questo un uomo di 37 anni di Isola Capo Rizzuto, è stato arrestato dai Carabinieri della locale Tenenza per minaccia aggravata dall’uso delle armi, porto di arma clandestina, tentata estorsione e danneggiamento aggravato.