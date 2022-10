Trasporti, protesta ad oltranza dei dipendenti della Romano

CROTONE - Prosegue ad oltranza lo sciopero dei 230 dipendenti della Autolinee Romano che da lunedì 17 ottobre hanno deciso di astenersi dal lavoro dopo aver ricevuto nella busta paga solo metà dello stipendio.

La linea dura tra i dipendenti, che hanno avviato la protesta spontaneamente, prosegue anche in considerazione di una situazione di stallo nella quale sono coinvolte l'azienda e la Regione Calabria. Per provare a disinnescare le tensioni è prevista per mercoledì 19 ottobre una riunione alle 11.30 nella sede dell'azienda con una rappresentanza dei lavoratori ed i vertici della Autolinee Romano

Il problema dell'Autolinee Romano è relativo alla convenzione con la Regione Calabria che non è adeguata ai costi che l'azienda deve sostenere in seguito all'aumento dei prezzi di carburanti ed energia. La stessa azienda aveva scritto alla Regione Calabria lamentandosi di dover operare in perdita e di non avere la liquidità necessaria per pagare gli stipendi nella loro interezza. Una situazione, quella del trasporto pubblico locale che è generalizzata in tutta la Calabria. Per questo venerdì alla cittadella regionale di Catanzaro sono stati convocati dall'assessore Fausto Orsomaro i sindacati regionali e le associazioni di categoria Astra ed Anav.