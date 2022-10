Carenza idrica, protesta agricoltori sospesa. Giovedì tavolo in prefettura con A2A e Regione (VIDEO)

ISOLA CAPO RIZZUTO - La protesta degli agricoltori dell'altopiano di Isola Capo Rizzuto resta in stand by, ma i motori dei trattori sono pronti ad accendersi per bloccare la statale 106 se le nuove promesse non saranno mantenute.

La Regione Calabria, nel tardo pomeriggio di sabato 29 ottobre - anche grazie alle pressioni di autorità istituzionali e politiche - ha comunicato che verranno aperte le saracinesche per rifornire di 'importanti quantitativi di acqua' il lago di Sant'Anna dal quale parte il sistema irriguo per le campagne di Isola Capo Rizzuto. Non dovrebbero essere grossi quantitativi considerato che, i laghi silani gestiti da A2A sono stati in pratica svuotati senza che la Regione Calabria (proprietari di invasi e acqua) se ne accorgesse ed intimasse alla multinazionale di non usare l'acqua per la produzione elettrica.

La novità è sopraggiunta qualche ora dopo la conferenza stampa svolta in piazza del popolo dal sindaco di Isola Capo Rizzuto, Maria Grazia Vittimberga, insieme al presidente della Provincia di Crotone, Sergio Ferrari, il presidente del consorzio di Bonifica Ionio Crotonese, Roberto Torchia, il presidente del Consorzio di tutela del finocchio Igp, Aldo Luciano e Tonino Nicastro in rappresentanza degli agricoltori. Nel corso della conferenza è stata data la notizia che la Regione Calabriam, proprietaria dell'acqua, aveva ottenuto il rilascio di "importanti' ma imprecisati quantitativi di acqua per lunedì. Una soluzione che non andava a genio agli agricoltori: 'Fino a lunedì le piantine senza acqua sono morte' hanno urlato dalla piazza dove erano parcheggiati i trattori pronti a tornare a bloccare la 106 . L'azione istituzionale (Prefettura, Provincia e Comune) ha ottenuto (almeno si spesa visto che la stessa promessa era stata fatta venerdì pomeriggio) il rilascio dell'acqua per la sera di sabato.

Nel corso della conferenza stampa è emerso che il prefetto di Crotone, Maria Carolina Ippolito, ha convocato per giovedì 3 novembre. Il presidente della Provincia, Sergio Ferrari, raccogliendo anche le istanze della piazza, del sindaco Vittimberga e del Consorzio, ha annunciato per lunedì pomeriggio un incontro per mettere a punto una linea comune da portare all'attenzione del tavolo in prefettura al fine di evitare che queste emergenze continuino.