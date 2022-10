Aperto un circolo di Fratelli d'Italia a Mesoraca, Lorenzo Londino il responsabile

MESORACA - Prosegue il processo di radicamento di Fratelli d'Italia nella provincia di Crotone. Il coordinatore provinciale del partito, Michele De Simone, annuncia la costituzione del circolo di Mesoraca, la cui guida è stata affidata a Lorenzo Londino.

Alle ultime elezioni politiche, FdI ha ottenuto a Mesoraca il 18 per cento delle preferenze, "esempio concreto" per De Simone "di come il progetto politico di Giorgia Meloni sia sempre più attrattivo e capace di suscitare entusiasmo soprattutto tra le nuove generazioni". Fratelli d'Italia "non è il partito dei social o dei salotti buoni - aggiunge - ma vuole dotarsi di una struttura pesante fatta di donne e uomini che stanno in mezzo alla gente".

Londino parla, con riferimento alla tornata elettorale del 25 settembre scorso, di "incremento esponenziale dei consensi" dal quale partire per "crescere e aprirsi a coloro i quali vorranno aderire in maniera incondizionata e senza doppi fini". Ma "aprire un circolo - avverte - non significa solo piazzare una bandierina, ma mettersi al servizio della comunità interfacciandosi con i dirigenti e i rappresentanti istituzionali del partito, portando ad essi istanze e soprattutto soluzioni".