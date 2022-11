Centro storico Crotone, discariche in ogni angolo: vince il degrado e l'abbandono

CROTONE - Le foto che vedete nella gallery di questo articolo sono state scattate venerdì 4 novembre, nel centro storico. Foto fatte mentre poco più avanti, in piazza Umberto, le autorità sfilavano per celebrare la festa delle Forze armate. Ce le ha inviate un lettore lamentando il grave stato di degrado e abbandono del centro storico di Crotone.

Le foto sono state scattate appena dietro il Duomo, e la zona è ormai diventata una vera e propria discarica a cielo aperto. Una situazione non più tollerabile soprattutto se si vuole puntare sulla riscoperta del centro storico anche dal punto di vista turistico. "Le strade - ci scrive il nostro lettore - non vengono ma pulite e l'inciviltà di "qualcuno"- avallata dalla assoluta mancanza di azioni preventive e repressive ha preso ormai il sopravvento rovinando una parte importante e storica della città".

L'auspicio è che ci sia un intervento tempestivo e duraturo. Purtroppo, però, come abbiamo scritto sull'edizione cartacea de il Crotonese in edicola da venerdì 4 novembre, è andata deserta la gara per assegnare la pulizia delle aree ad uso pubblico ed il Comune di Crotone ha disimpegnato la somma di oltre 100 mila euro che doveva servire allo scopo.