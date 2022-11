Lungomare, terzo lotto, via libera alla gara per l'appalto dei lavori

Via libera all'appalto per il terzo lotto del lungomare, "una delle opere più attese dalla cittadinanza" scrive l'assessore Rossella Parise annunciando la firma della determina d'indizione della gara per l'affidamento dei lavori. L'importo a base d'asta è di euro 2.382.061,71, a fronte di un investimento complessivo che si aggira intorno a 3 milioni.

Il terzo lotto del lungomare dopo il Cimitero prolungherà il secondo lotto, completato di recente all'altezza del lido San Leonardo, fino all’ex Costa Tiziana, in attesa di un ulteriore finanziamento per il quarto ed ultimo lotto che completerà la riqualificazione di viale Magna Grecia fino a Casarossa.