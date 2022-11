Catanzaro-Crotone, settore ospiti sold out: al Ceravolo la carica dei 1000 tifosi rossoblù

CROTONE - Biglietti polverizzati in poche ore e colpo d'occhio che si preannuncia davvero imponente. La carica dei 1000 è pronta per partire alla volta di Catanzaro, un numero che andrà ad invadere il settore ospiti del 'Ceravolo' dopo aver ottenuto il prezioso ticket andato esaurito in poche ore. Tanto è durata la prevendita per la sfida tra giallorossi e Crotone in programma domenica al 'Ceravolo', con i tifosi rossoblù che hanno preso d'assalto (pacificamente) il Bar Nettuno, unico punto vendita autorizzato, fin da giovedì pomeriggio. Un pellegrinaggio continuo di tifosi alla ricerca del biglietto per il derby, una missione che ha visto in poche ore arrivare al traguardo della disponibilità del settore. Del resto era prevedibile vista l'attesa e la voglia di essere presenti sugli spalti dell'impianto catanzarese, a distanza di 17 anni dall'ultima volta.

Un sold out che fa il paio con il resto del Ceravolo. Da Catanzaro fanno infatti sapere che la prevendita si è conclusa in anticipo dopo aver esaurito tutta la disponibilità. Saranno circa 12 mila domenica pomeriggio ad assistere al derby, con un migliaio di crotonesi che faranno sentire la loro voce e partecipazione. Una decina di pullman, decine di automezzi già in moto e l'adrenalina che sale.