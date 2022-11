Coppa Italia, Foggia Crotone: prefetto vieta vendita biglietti ai tifosi rossoblu

In vista dell'incontro di calcio Foggia Crotone, in programma per domani allo stadio “Zaccheria” valevole per il torneo di Coppa Italia, il prefetto della città pugliese Maurizio Valiante ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Crotone, anche se tesserati.

Il provvedimento - spiega una nota del ministero dell'Interno - è stato adottato in linea con le determinazioni del ‘comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive’. Questo organismo aveva evidenziato gli elevati livelli di rischio connessi alla partita di calcio in ragione dei comportamenti violenti e dei gravi episodi di intemperanza di cui si erano resi responsabili alcuni tifosi del Crotone in occasione dell'incontro Catanzaro-Crotone del 6 novembre scorso, con ripercussioni per l'ordine e la sicurezza pubblica.