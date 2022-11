Vivere In, conversazione sul Natale con l'Arcivescovo ed avvio del tradizionale Concorso Presepe

Nell’ambito del cartellone Luce sulla Città, il movimento Vivere In propone una conversazione sul tema “Andiamo fino a Betlemme, casa del pane”, che sarà anche il tema del XXXIII Concorso Presepe. Intervengono l'arcivescovo Angelo Panzetta e la dirigente scolastica del 'Pertini-Santoni', Annamaria Maltese.

"Al centro della serata ci sarà il tema del Natale: la nascita di Gesù tra gli uomini non è un evento che appartiene alla storia passata, ma una realtà che, oggi come ieri, ci dice che anche la grotta più fredda e inospitale può diventare il luogo più caldo e luminoso della terra, se vi abita Dio" anticipa Antonino Leo di Vivere In.

Durante la serata saranno presentate le novità di questa edizione del Concorso Presepe, una delle iniziative culturali più significative che il Movimento da anni propone sul territorio, mosso "dalla convinzione - aggiunge Leo - che l’uomo si riveste della dignità che gli è propria solo se sa scoprire e godere del bello che lo circonda".

L'appuntamento, per "tutti coloro che vogliono prepararsi al Natale in modo 'diverso''', informa Vivere In, è giovedì 24 novembre alle ore 18 nell'auditorium dell'istituto d'istruzione superiore Pertini-Santoni.