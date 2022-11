Akrea, dopo due gare a vuoto, il bando per l'ampliamento della raccolta differenziata raccoglie otto offerte

Buone, anzi ottime notizie sul fronte della raccolta differenziata. Dopo due tentativi a vuoto, la gara d'appalto di Akrea per l'acquisto dei mezzi e delle attrezzature e materiale di consumo destinati alla raccolta differenziata è andata a buon fine. Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, fissato a mezzogiorno di oggi, si contano otto offerte di altrettante aziende interessate alle forniture.

Il bando, avviato il 28 ottobre scorso con una formulazione diverse dopo le due precedenti gare andate entrambe deserte, per un importo complessivo di circa 1,7 milioni di euro, è diviso in due lotti. Il primo, con un importo a base d'asta di 1.495.000 euro, prevede la fornitura di autocarri e compattatori di diversa portata; il secondo delle attrezzature e del materiale di consumo per un importo a base d'asta di 152.450 euro.

Due le offerte pervenute per il primo lotto, sei per il secondo. Le buste saranno aperte mercoledì 23 novembre alle ore 10 negli uffici di Akrea.