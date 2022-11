Crotone, tromba d'aria danneggia lo storico ristorante Gambero Rosso (foto e video)

CROTONE - Una tromba d'aria durata pochissimi secondo ha danneggiato alle prime ore del mattino il tetto del ristorante 'Il gambero rosso' sul lungomare di Crotone. La storica struttura caratteristica perché realizzata a mo' di palafitta sul mare di Crotone è stata colpita di striscio dall'improvviso fenomeno meteorologico.

La tromba d'aria ha divelto la parte del tetto della struttura che si trova verso il mare ed ha divelto e spostato di alcuni metri i motori dei condizionatori d'aria. Parte del ristorante è di fatto senza copertura, così come anche la zona cucina dove le assi del tetto sono state strappate via della forza del vento. Per questo Sergio Mendicino, proprietario del locale, ha annunciato che il ristorante - presso il quale erano prenotati alcuni banchetti per cerimonie - dovrà restare chiuso finché non sarà riparato il tetto.