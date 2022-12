Giunta comunale Crotone, si dimette l'assessore Rachele Via

CROTONE - Si è dimessa l'assessora alla Pubblica istruzione e alla cultura Rachele Via. Lo ha annunciato la stessa Via inviando alla stampa l'invito a partecipare ad una conferenza stampa che si svolgerà giovedì 1 dicembre 'per motivare le dimissioni dal mio incarico assessorile'.Conferenza che si terrò nella sede dell'associazione Vivere In a voler già significare la distanza presa dall'ex assessora dal palazzo municipale. Via era la 'vittima designata' della manovra politica per rafforzare la maggioranza del sindaco Voce il primo passo è stata l'elezione a presidente del Consiglio comunale di Mario Megna nel corso della seduta del 29 novembre. Al posto di Rachele Via nella giunta comunale entrerà Giovanni Greco che aveva lasciato l'incarico di presidente del Consiglio comunale. Con le dimissioni dalla giunta di Rachele Via (che era rimasta nell'esecutivo dopo i primi due rimpasti) si accelera verso il Voce Ter che sembrava dovesse arrivare al traguardo nell'anno nuovo.