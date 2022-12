Cirò Marina, show cooking dell'Alberghiero durante la diretta Rai di Telethon

CIRO' MARINA - Gli studenti dell’Istituto di istruzione superiore 'Giuseppe Gangale' di Cirò Marina sono stati tra i protagonisti della giornata Telethon del 16 dicembre scorso durante la quale si è svolta anche la diretta di Rai 1 dalla piazza del comune crotonese. L'istituto ha accolto l’invito della Fondazione Telethon, partecipando alla grande catena di solidarietà per sostenere la ricerca, allestendo uno stand curato dagli alunni dell'Alberghiero i quali, guidati dai professori Benito Quirino, Ippolita Mungo e Giovanni Rocca, in un curatissimo show cooking, hanno presentato raffinate rivisitazioni dei piatti e dei prodotti tipici del territorio, con in conclusione un buffet di dolci impreziosito dalla bellissima torta Telethon.

L’evento, organizzato dal Coordinatore calabrese Raffaele Marasco, in sinergia con la Consigliera delegata Francesca La Rocca e con tutta l’Amministrazione e il Sindaco di Cirò Marina, nonché Presidente della Provincia di Crotone, Sergio Ferrari, è stato caratterizzato dalla partecipazione della conduttrice televisiva Roberta Morise.

“Siamo onorati di aver partecipato alla pregevole iniziativa di oggi - ha detto la dirigente del 'Gangale', Rita Serafina Anania -: la solidarietà intesa come azione a sostegno della ricerca scientifica sulle malattie genetiche è l’esempio più concreto di responsabilità civica, di amore verso il prossimo e verso la vita. Se doniamo per la ricerca, la ricerca ci farà il dono della speranza e della vita”.