La libreria Giunti di Crotone consegna alla biblioteca di pediatria oltre 1.000 libri

La biblioteca del reparto di Pediatria dell’ospedale San Giovanni di Dio di Crotone si arricchisce di nuovi titoli grazie alla donazione dei libri raccolti attraverso l’iniziativa “Aiutaci a Crescere. Regalaci un libro!” sostenuta dalla Libreria Giunti al Punto del Centro Commerciale “Le Spighe” di Crotone.

La campagna è stata avviata in tutte le le 250 librerie della catena Giunti per il 13° anno consecutivo: durante il mese di agosto, si promuove una raccolta di libri che dal 2010 ha raggiunto circa tre milioni volumi donati. La scelta dei libri da donare è liberamente fatta dai clienti e per ogni libro donato, viene consegnato in libreria un adesivo da apporre sul libro scelto. È stato inoltre possibile lasciare una dedica per i piccoli pazienti, un pensiero di vicinanza e sostegno che testimoni lo spirito di comunità della nostra provincia. Nel 2022 grazie al contributo dei cittadini e dei turisti che hanno deciso di trascorrere le loro vacanze nella nostra provincia sono stati raccolti 1.312 volumi, tra libri per l’infanzia, classici della letteratura per ragazzi e fumetti. Di questi ben 590 sono stati consegnati a 16 scuole della provincia che hanno aderito all’iniziativa (I.C. "Fabio di Bona" di Cutro plessi Capoluogo primaria e plesso l'Infanzia "Ina Casa" di Cutro; I.C. "Papanice"; I.C. "Alcmeone" di Crotone; I.C. "Rosmini" di Crotone plessi "Rosmini" ,"Principe di Piemonte" e “Anna Frank”; I. C. “Alfieri” di Crotone plessi “Albani” e “Codignola”; I.C. Cutuli di Crotone plesso “Tufolo”; I.C Moro Lamanna di Mesoraca; I.C Crotonei plesso “Piano Zingari”; I.C. Gioacchino da Fiore plesso “Le Castella”; I.O. di Strongoli; I.C. "G.T. Casopero" di Cirò Marina plessi "Don Vitetti" e "Karol Wojtyla), mentre 722 sono stati destinati al reparto di Pediatria del San Giovanni di Dio di Crotone.

Sono stati i librai della libreria Giunti di Crotone, Luca e Daniele, a consegnarli in Pediatria dove sono stati accolti dal primario Tiziana Zampogna e dal personale sanitario. La dottoressa Zampogna insieme alla dottoressa Nicoscia hanno espresso gratitudine per la dedizione con cui si è svolta la raccolta, ringraziando la libreria Giunti che per il terzo anno collabora al progetto di promozione della lettura sin dalla tenera età e tutte le persone che hanno scelto di donare, contribuendo ad incentivare la presenza dei libri nei luoghi di cura e regalare emozioni ai bambini che accedono alle strutture sanitarie.

I tanti libri donati costituiranno un ulteriore arricchimento della biblioteca della U. O. di Pediatria e un dono per quanti bambini vorranno portare a casa un libro. Regalare libri è sempre un gesto di grande valore e pensare poi ai bambini che sono ricoverati in ospedale dimostra ancora di più l’attenzione per sostenerli dal punto di vista emotivo e spingerli a volare con la fantasia.

"Nel mese di agosto - dicono Luca e Daniele - 1312 clienti ci hanno accordato la loro fiducia, hanno scelto con cura il libro da regalare e hanno dedicato del loro tempo per scrivere frasi di incoraggiamento ai piccoli pazienti ricoverati. Ogni anno ci stupiamo di questo grande gesto di generosità, che si traduce in un numero significativo per la nostra provincia di libri donati. Spesso anche famiglie in difficoltà decidono di dare il loro contributo con un piccolo libricino ed è un’immensa gioia per noi sapere quanto ciò sia apprezzato e valorizzato".