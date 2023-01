Mancuso "C'è una Regione dinamica e operativa che vincerà le sfide della modernizzazione"

Il presidente del Consiglio Regionale Filippo Mancuso si è detto soddisfatto del lavoro svolto dall'amministrazione regionale presieduta da Roberto Occhiuto, nello specifico sul Polo Sanitario d'eccellenza a Catanzaro. “La risposta tempestiva del ministero della Salute , al quesito sul Dpcm proposto dal presidente Occhiuto, - dice Mancuso - che dà il via libera alla sigla del protocollo d’intesa previsto dalla legge approvata dal Consiglio regionale a dicembre 2021 per la costituzione a Catanzaro dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria R. Dulbecco, dimostra che c’è una Regione dinamica e operativa che intende, con i fatti e non con le chiacchiere, vincere le sfide della modernizzazione. Puntando sull’innovazione, la conoscenza e la competenza, requisiti indispensabili per rendere la Calabria competitiva in Italia e in Europa”. In merito agli obiettivi raggiunti in breve tempo Mancuso si ritiene soddisfatto : “Stiamo portando a compimento progetti inseguiti da due decenni - afferma - non senza fatica e difficoltà. Ma per dare a Catanzaro e alla Calabria serie prospettive di riscatto e sviluppo sostenibile, è necessario anteporre alle polemiche e ai posizionamenti tattici di un vecchio modo di interpretare la politica, il bene comune e gli interessi generali”.