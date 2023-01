Aeroporto, volo Crotone Roma da aprile. Occhiuto: il 26 gennaio apertura delle buste con le offerte delle compagnie

Buone notizie per l'aeroporto di Crotone. Già dal prossimo mese di aprile potrebbe prendere il via il collegamento giornaliero con Roma grazie agli oneri di servizio pubblico, ovvero il finanziamento di circa 12 milioni di euro per l'istituzione di nuovi voli. Ad annunciarlo è stato il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto nel corso del suo intervento alla manifestazione che si è tenuta venerdì sera al centro congressi Alkmeon per la presentazione del partito dei sindaci.

Occhiuto ha rivelato che alla gara bandita dall'Enac per i nuovi voli su Crotone hanno partecipato alcune compagnie aeree. L'apertura delle buste con le relative offerte è prevista per il 26 gennaio prossimo. Subito dopo si dovrebbe procedere all'aggiudicazione.

"E' un piccolo grande risultato per una parte della Calabria dove si può fare di tutto, dal mare alla montagna" ha dichiarato il governatore Occhiuto.