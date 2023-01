Calciomercato, l'attaccante Tumminello ceduto in prestito alla Gelbison

Marco Tumminello è un giocatore della Gelbison. L'ufficialità è arrivata nel pomeriggio di ieri, con l'attaccante che finisce nel club lucano con la formula del prestito per la seconda parte di stagione. Arrivato in estate dopo l'esperienza nel 2017-2018, l'attaccante cresciuto nella Roma non ha trovato lo spazio auspicato, e quando impiegato non ha lasciato il segno. Proverà a rilanciarsi nella società di Vallo della Lucania con l'obiettivo di tornare poi a Crotone, visto che resta di proprietà del club di via Mattei.