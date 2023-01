Vrenna: "mercato di ottimo livello, ma può esserci anche la ciliegina sulla torta"

“Faccio un plauso a chi sta operando sul mercato, soprattutto a Raffaele mio figlio che è riuscito a portare giocatori importanti”. Sono le parole di Gianni Vrenna, patron del Crotone, evidentemente soddisfatto dalle operazioni di mercato effettuato dal club, che in metà mese ha già completato la propria campagna. Con quattro acquisti già operati, confermando l'intenzione di apportare lievi modifiche ad un impianto comunque importante, che ha collezionato 54 punti in 22 giornate. Ma potrebbe anche non finire qui l'opera di rafforzamento, perchè dopo D'Ursi, D'Errico, Cernigoi e Gigliotti, il gruppo da qui alla fine di gennaio si poitrebbe arricchire di altri arrivi. Lo ha ammesso proprio il presidente, che reputa complessivamente chiusa la campagna invernale, ma non esclude colpi a sorpresa. "Pensiamo di aver completato la rosa .- ammette - ma nel calcio fino all'ultimo momento ci può essere sempre la ciliegina sulla torta. Vedremo cosa offrirà il mercato da qui alla conclusione".

Il presidente si sofferma anche sul percorso in campionato, con prospettive fiduciose all'orizzonte: "Ottimo percorso fin qui, speriamo di continuare così, Sono fiducioso perchè anche nelle difficoltà riusciamo sempre a portare a casa il risultato. Come è stato anche lunedì sera contro il Pescara. Dobbiamo continuare su questa strade, provando a raccogliere sempre il massimo soprattutto in trasferta dove troveremo sempre squadra che quando ci affrontano moltiplicano le proprie forze"