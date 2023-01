Arriva la neve, impianti di sci presi d'assalto da famiglie e appassionati

Finalmente, si è fatta desiderare ma è arrivata tanta per imbiancare i monti della Sila, la dama bianca. Una domenica all'insegna del divertimento e dei tanti sorrisi sul volto soprattutto dei bambini che non hanno perso l'occasione per farsi accompagnare sulla neve. Tutte le località sciistiche della regione con il pienone, anche senza qualche difficoltà ed un po' di traffico congestionato.

Perfettamente transitabilità le strade provinciali del crotonese sia per raggiungere luoghi di svago come Trepidò, ma anche per le comunità come Savelli. La provincia di Crotone aveva programmato per tempo acquisti di sale e manutenzione dei mezzi che hanno permesso un regolare defluire del traffico. Bene anche la viabilità della statale silana, immediatamente pulita e resa fruibile, un po’ impreparati, vista la tanta affluenza, i centri abitanti, come a Camigliatello dove è arrivata tanta gente - spesso non bene attrezzata - che ha creato un po' di traffico.

I maestri di sci e snowboard del collegio Calabria hanno immediatamente reso le scuole fruibili e accompagnato i primi arrivati sul campo scuola aperto ed operativo, grazie al gran lavoro fatto dai dipendenti Arsac gli stessi impegnati in queste ore nella preparazione e messa in sicurezza della piste per una imminente apertura.