Esposta l'auto distrutta della scorta di Falcone: simbolo per scuotere le coscienze

Il Questore di Crotone, Marco Giambra, ha lanciato un appello: “Per la legalità i buoni propositi non bastano. Auspico che questa giornata sia un punto di partenza per una svolta del territorio. Si deve abbandonare l'atteggiamento di apatia, indifferenza e rassegnazione e, come avvenuto in Sicilia, chi subisce dalla criminalità organizzata deve ribellarsi collaborando con le forze dell'ordine”. Invito ribadito dal procuratore della Repubblica di Crotone, Giuseppe Capoccia: “Questo non è posto per farsi i selfie. Questa è la testimonianza che quando i buoni si voltano da altra parte i pochi che fanno il loro dovere finiscono così. E non deve accadere più”.