Verso Juve Stabia-Crotone, Lerda suona la carica: "Vogliamo riprendere il cammino della vittoria""

“Vogliamo riprendere il cammino della vittoria”. Franco Lerda suona la carica, e dopo aver accolto con evidente disappunto i due pareggio consecutivi guarda con fiducia e determinazione alla trasferta di Castellammare di Stabia, prima due viaggi ravvicinati che lunedì porteranno il Crotone ad Avellino. Il Crotone scenderà in campo mercoledì 1 febbraio alle ore 21, nel turno infrasettimanale del campionato che coincide con la giornata numero 25 del torneo.

Il tecnico ha utilizzato questi due giorni che hanno diviso dall'impegno contro il Potenza per caricare il gruppo a livello mentale oltre che fisico: “La squadra vuole ripartire subito forte, questi due pareggi ci hanno penalizzato perchè meritavamo molto di più. Non è avvenuto questo però vedo in loro tanta voglia. Sono concentrati e applicati, pronti per disputare una grande partita”. Di fronte una Juve Stabia da sempre ostacolo insidioso, e con minori riferimenti visto che ha appena cambiato guida tecnico dopo le dimissioni di Colucci che hanno portato sulla panchina...: “E' un momento importante della stagione ma non decisivo. Conosciamo la Juve Stabia, abbiamo anche visto la loro ultima vittoria a Viterbo, ma hanno avuto il cambio in panchina e questo ci ha tolto dei riferimenti attuali. Peraltro giocheremo su un terreno di gioco sintetico, che però mi dicono in buone condizioni. Si tratta comunque di una superficie alla quale ci siamo abituati”.

Rispetto alla sfida contro il Potenza, sono previste alcune novità negli uomini che scenderanno in campo dall'inizio. Alcune scelte saranno obbligate (Golemic squalificato), altre necessarie per dosare le energie visti gli impegni ravvicinati e permettere ai nuovi di aumentare il minutaggio: “Penso proprio di sì – ammette l'allenatore – i nuovi vanno sempre meglio a livello di condizione ed è possibile che qualcuno di loro possa iniziare la partita”.