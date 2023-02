Incidente sulla 107 in territorio di Cotronei, un morto e quattro feriti

Un morto e quattro feriti, uno dei quali in modo grave. E' il bilancio di un grave incidente della strada avvenuto nel pomeriggio di oggi lungo la strada statale 107 in prossimità del Bivio S. Anastasia, in agro del comune di Cotronei. La vittima si chiamava Saverio Gallo, 58 anni, di San Giovanni in Fiore. Tra i feriti anche un bambino di cinque anni

L'impatto è avvenuto poco dopo le ore 17 tra una Fiat Panda ed una Kia Sportage, Sul posto sono intervenute alcune squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Crotone e del comando di Cosenza distaccamento di San Giovanni in Fiore.