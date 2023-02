Crotone-Foggia, Lerda: "I ragazzi hanno dato tutto, vanno fatti soltanto i complimenti"

“Devo fare i complimenti ai ragazzi, hanno dato tutto e non era facile viste le assenze e la qualità di un'avversaria che si è confermata difficile da affrontare come previsto”. Franco Lerda accoglie il pareggio con il Foggia mostrando orgoglio e soddisfazione, seppure lo spettacolo esposto non abbia raccolto molti consensi. L'allenatore invece prende per buono tutto il pacchetto della gara. “I ragazzi sono stati bravi a reagire dopo lo svantaggio, che come visto anche dalle immagini era in netto fuorigioco. Non ci siamo scomposti ed abbiamo trovato il pareggio, rischiando anche di vincere nel recupero. Ed ai punti lo avremmo anche meritato”.

A chi gli fa notare una prova con poche emozioni e tanta confusione, il tecnico ribatte rivendicando la prova e la superiorità: “Abbiamo condotto la partita e da parte loro a parte un paio di ripartenze non ricordo altri pericoli. Non era facile, e devo ringraziarli perchè si sono spremuti dando tutto quello che avevano”. “Disordinati e con poca qualità? Non penso, io invece ho visto una squadra che ha mosso bene la palla e creato i presupposti per vincere. Ci è mancato soltanto questo, ossia di non aver fatto un gol in più degli avversari”.