L'allegria colorata del carnevale dei bambini per le strade di Crotone (VIDEO)

CROTONE - Una bella festa, divertente, colorata che ha portato allegria per le strade della città fino al porto. Protagonisti gli alunni delle scuole di Crotone che hanno aderito all'iniziativa promossa dal Consiglio Comunale delle Bambine e dei Bambini e delle Ragazze e dei Ragazzi. E' stato il sindaco Vincenzo Voce ad accogliere i bambini in piazza della Resistenza. Centinaia di maschere di ogni tipo - dai supereroi ai topolini del Pifferaio magico, da Rino Gaetano alle pacchiane, dalle cheerleaders a Zorro - hanno poi sfilato verso il Porto vecchio per arrivare nella zona riservata agli stand della Carnival Race.

Ogni scuola ha poi dato vita ad un momento di musica e spettacolo coinvolgendo anche i partecipanti alle regate della Carnival Race organizzata dal Club Velico Crotone.

La manifestazione aveva in programma anche una premiazione per le maschere più belle ed originali che, però, proprio a causa della grande partecipazione, è stata rinviata. "Non ci aspettavamo tutta questa partecipazione, per questo motivo ci siamo riservati di visionare le foto dei costumi per decidere chi vincerà il premio" si legge sul profilo facebook del Consiglio Comunale delle Bambine e dei Bambini e delle Ragazze e dei Ragazzi di Crotone che ringraziano il Club Velico "per averci ospitato, il Sindaco Vincenzo Voce per essere stato presente dall'inizio alla fine, la nostra Presidente Dalila Venneri, le referenti e gli studenti".